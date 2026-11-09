Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da OSB ve meslek odalarıyla kurs alanları bakanlığa raporlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da OSB ve meslek odalarıyla kurs alanları bakanlığa raporlandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da İl Hayat Boyu Vizyon Haritası toplantısında OSB ve meslek odalarıyla üretim ve istihdam odaklı kurs alanları ele alındı. Kurs alanları ve işbirliği yapılacak kurum ile işletmeler bakanlığa sunulmak üzere raporlandı.

Elazığ'da düzenlenen toplantıda, İl Hayat Boyu Vizyon Haritası çalışmaları ele alındı.

Elazığ'da İl Hayat Boyu Vizyon Haritası çalışmaları çerçevesinde Organize Sanayi Bölgeleri ve Meslek Odaları ile işbirliği içerisinde üretim odaklı, istihdam odaklı ihtiyaç duyulan açılabilecek kurs alanları ve işbirliği yapılacak kurumlara, işletmelerin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Erdoğan Zurel, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Tabar ve Müdür yardımcısı Osman Gür, istihdam ile ilgili kurum, kuruluş ve STK temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda Organize Sanayi Bölgeleri ve Meslek Odaları ile işbirliği içerisinde üretim ve istihdam odaklı açılabilecek kurs alanları ile işbirliği yapılacak kurum ve işletme bilgileri bakanlığa sunulmak üzere raporlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Elazığ'da kalkınması için sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü eğitiminin önemine değinerek halk eğitim merkezlerinin bu ihtiyacı karşılamak için gerek duyulan işgücü ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yolcunun valizini bagaja koyarken vuruldu! O anlar kamerada
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı38

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı

Derbi sonrası "Mutsuzum" diyerek patladı
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor18

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Beni çok zorluyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü