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Elazığ'da Okul Servis Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

Elazığ'da Okul Servis Sürücülerine Güvenlik Eğitimi
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Yeni eğitim-öğretim yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Yeni eğitim-öğretim yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla okul servis aracı sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında Başkomiser Cem Doğruer tarafından okul servis sürücülerine; trafik kurallarına uyulması, hız limitlerine riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci indirme-bindirme esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri, servis araçlarının güvenli kullanımı ve araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca, öğrencilerin can güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmaması, dikkatli ve kontrollü araç kullanması, öğrencilerin güvenli bir şekilde indirilip bindirilmesine azami özen göstermesi ve trafik kurallarına titizlikle uyması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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