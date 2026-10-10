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Elazığ'da jandarmaya enkazda arama kurtarma ve çadır kurulumu eğitimi verildi

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Elazığ'da jandarmaya enkazda arama kurtarma ve çadır kurulumu eğitimi verildi
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Elazığ'da jandarma personeline enkazda arama kurtarma ve çadır kurulumu eğitimi verildi. Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimle afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Elazığ'da jandarma personeline yönelik kurtarma ve çadır kurulumu eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik enkazda arama kurtarma temel eğitimi ve çadır kurulumu eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı çerçevesinde personele enkazda arama kurtarma çalışmalarının temel aşamaları, kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, arama kurtarma teknikleri ve çadır kurulumuna ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle, jandarma personelinin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, afet anında etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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