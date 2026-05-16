Arıcak'ta İyilik Projesi sürüyor

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen İyilik Projesi kapsamında Küplüce İlkokulu ziyaret edildi. Geleneksel oyunlar oynandı, ikramlıklar paylaşıldı ve minik öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde hazırlanan İyilik Projesi yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Vakıf-İnsan yarışması kapsamında hazırladığı İyilik Projesi ile yüreklere dokunmaya devam ediyor. Projenin son durağı olan Küplüce İlkokulu'nda, geleneksel oyunlar ve paylaşılan sofralarla unutulmaz bir gün yaşandı.Mentör öğretmen Ravza Tarhan ve iyilik gönüllüsü öğrencilerin öncülüğünde yürütülen proje, ilçedeki dayanışma ruhunu en saf haliyle sahaya yansıtıyor. Projenin en renkli etaplarından biri olan Küplüce İlkokulu ziyaretinde, iyilik ekibi minik kardeşleriyle buluştu. Günümüz dijital dünyasının aksine, çocuklara geleneksel sokak oyunları tanıtılarak; mendil kapmaca, bezirgan başı ve sandalye kapmaca gibi oyunlar hep birlikte oynandı. Okul bahçesinde yankılanan kahkahalar, projenin en büyük mükafatı oldu.

İyilik Sofrası ve Minik Yüreklere Hediyeler

Etkinlik kapsamında sadece oyunlar oynanmadı, aynı zamanda paylaşmanın bereketi de yaşandı. Gönüllü gençlerin yanlarında getirdiği ikramlıklar, açık havada kurulan sofralarda çocuklarla birlikte yenilerek tam bir piknik havası estirildi. Programın sonunda ise Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin özenle hazırladığı hediye paketleri ve şekerler minik öğrencilere dağıtıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
