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Elazığ’da gıdanın değeri öğrencilerle paylaşıldı

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Elazığ’da gıdanın değeri öğrencilerle paylaşıldı
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik Gıda Kaybı ve İsrafı Eğitimi düzenlendi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik Gıda Kaybı ve İsrafı Eğitimi düzenlendi.

Alacakaya Şehit Piyade Çavuş Suat Çağlar İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, gıdanın üretimden sofraya uzanan yolculuğu, bu süreçte harcanan emek ve kaynaklar ile gıda kaybı ve israfının önlenmesinin önemi anlatıldı. Alacakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri örnekler üzerinden gıdanın doğru değerlendirilmesi ve israfın azaltılması konusunda bilgiler paylaşıldı.

Öğrencilere ihtiyaç kadar tüketmenin, gıdayı doğru şekilde değerlendirmenin ve israfı önlemenin önemi aktarılırken, gıdanın sofralara ulaşıncaya kadar geçen süreçte ortaya konulan emeğin ve kullanılan kaynakların bilinçli tüketim açısından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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