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Elazığ'da 'Fırat'ta Doğadan Dijitale' projesiyle fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi

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Elazığ'da 'Fırat'ta Doğadan Dijitale' projesiyle fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi
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Elazığ'da 'Fırat'ta Doğadan Dijitale' projesi çerçevesinde fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiler verildi, ardından Elazığ'ın doğal güzellikleri uygulamalı çekimle fotoğraflandı.

Elazığ'da "Fırat'ta Doğadan Dijitale" projesi çerçevesinde fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'nde "Fırat'ta Doğadan Dijitale" projesi çerçevesinde fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Eğitimde, doğanın eşsiz güzelliklerinin doğru tekniklerle fotoğraflanması ve dijital ortamda daha etkili şekilde görünür hale getirilmesi amaçlandı. Eğitim programında katılımcılara fotoğrafçılığın temel unsurları hakkında teorik bilgiler verilirken, doğa fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken teknikler de anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı çekimde ise katılımcılar, Elazığ'ın doğal güzelliklerini farklı açılardan fotoğraflama fırsatı buldu. Ortaya çıkan karelerle kentin doğal zenginliklerinin dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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