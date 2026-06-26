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Elazığ'da 119 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Elazığ'da 119 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
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Elazığ'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 567 okulda 119 bin öğrenci karne aldı. Vali Numan Hatipoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, törende öğrencilere kitap ve çikolata hediye etti.

Elazığ'da 119 bin öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.

Yurtta ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretimin bitmesiyle bugün karnelerine kavuştu. Elazığ'da da 567 okulda 119 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Elazığ İlkokulunda gerçekleştirilen törene katılan Vali Numan Hatipoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Karnelerini Hatipoğlu ve Şahin'in elinden alan öğrencilere, kitap ve çikolata hediye edildi.

İl genelinde 567 okulda 9 bin 500 öğretmen ve 119 bine yakın öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Vali Haitpoğlu, "Eğitim ve öğretim yılının kapanış günündeyiz. Öncelikle emeği geçen 9 bin 500 öğretmenimize, idarecilerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim. 119 bine yakın öğrencimizin yarınlara daha iyi hazırlanması için özellikle de Türkiye Maarif Modeli çerçevesinde yeni kazanımlar elde edebilmeleri için, hem ahlaki, hem vicdani hem de insani olarak gösterdikleri çabalardan dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza kazasız, iyi bir tatil geçirmelerini ve zinde bir şekilde okullarına geri kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bir üst basamağa geçen öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarı diliyoruz. Mezun lise öğrencilerimiz var, onlar geçen hafta sınava girmişti, onların da Allah gönüllerine göre versin. İnşallah hep iyi yerlerde kendilerini görürler" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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