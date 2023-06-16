Eğitim-İş, 'manevi danışman' adı altında imam ve vaiz görevlendirilmesini protesto etti

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Kemalpaşa Temsilciliği, okullarda 'manevi danışman' adı altında imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'ni protesto etti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Kemalpaşa Temsilciliği, okullarda 'manevi danışman' adı altında imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'ni protesto etti.

Okullarda 'manevi danışman' adı altında imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören ÇEDES Projesi ile ilgili İzmir'de protestolar devam ediyor. Eğitim-İş Kemalpaşa Temsilciliği de ilçe milli eğitim müdürlüğü önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla projeyi protesto etti. Veli derneklerinin yanı sıra çeşitli STK'lar da basın açıklamasına destek verdi.

Eğitimciler adına açıklamayı Eğitim-İş Kemalpaşa Temsilcisi Salih Topuk okudu. Topuk, şunları söyledi:

"Seçimden hemen sonra İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın yönettiği bilinen TÜGVA'ya 238 okulun tahsis edilmesi, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)' kapsamında yapılan protokolle okullara "manevi danışman" adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve kuran kursu öğreticisi atanması eğitimde çok başlılığın artacağının da net sinyallerini vermiştir. Alanında uzman eğitimciler varken konuyla ilgisi olmayan kişileri ve yapıları eğitim sistemimize sokmak kamu kaynaklarını israf etmektir. Eğitim-İş olarak, Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırı; laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıt ÇEDES protokolünü yargıya taşıdık. Bugün de burada ve tüm Türkiye'de eğitim dışı kurumlarla, gerici dernek ve vakıflarla imzalanan protokollere ve projelere karşı "Çocukları korumak, vatanı korumaktır" anlayışıyla alanlardayız. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz, gelin bu protokolü birlikte reddedelim. Eğitime, geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkalım.

"BAŞÖĞRETMEN'İN RESMİNE BAKIN VE BU PROTOKOLLERİ REDDEDİN"

ÇEDES protokolü hukuksuzdur: Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır. Çünkü ÇEDES protokolü tehlikelidir: Eğitim biliminden pedagojiden bihaber, çocuklarımıza nasıl yaklaşılacağını bilmeyen yetişkinleri okullara sokmak travmatik etkileri de beraberinde getirecektir. ÇEDES protokolü öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin mesleki itibarına hakarettir. Eğitim-öğretim eğitimcilerin işidir. Okul yöneticilerine sesleniyoruz: Okullardaki eğitim faaliyetinin yasal çerçevede yürütülmesi sizlerin sorumluluk alanınızdır. Koltuğunuza değil, onun arkasında asılı olan Başöğretmen'in resmine bakın ve bu protokolleri reddedin"