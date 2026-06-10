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Eğirdir'de meyve ağaçlarında budama ve aşılama kursu tamamlandı

Eğirdir'de meyve ağaçlarında budama ve aşılama kursu tamamlandı
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Eğirdir'de meyvecilik alanında düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu' sona erdi. 16 kursiyer sertifika alırken, birinci olan Fatma Tekdur budama makasıyla ödüllendirildi.

Eğirdir'de meyvecilik alanında bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu" sona erdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan 16 kursiyer sertifika almaya hak kazanırken, kurs birincisi Fatma Tekdur budama makası ile ödüllendirildi.

Eğirdir'de meyvecilik alanında üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu" başarıyla tamamlandı. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) iş birliğinde gerçekleştirilen kursun ardından katılımcılar sertifikalarını aldı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yer aldığı program kapsamında kursiyerlere meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri, aşılama yöntemleri, bitki sağlığının korunması ve verimliliğin artırılmasına yönelik bilgiler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanma fırsatı buldu. Eğitim programını başarıyla tamamlayan 16 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Kurs sonunda gösterdiği başarıyla birinci olan Fatma Tekdur ise özel olarak ödüllendirildi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Taran, kursun tek kadın kursiyeri olan ve birincilik elde eden Fatma Tekdur'a budama makası hediye ederek başarısını kutladı. Törende konuşan yetkililer, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılması açısından üreticilere yönelik eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, benzer kursların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti. Kursiyerler ise eğitim sayesinde meyve yetiştiriciliği konusunda önemli bilgiler edindiklerini ifade ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve eğitmenlere teşekkür etti. Programın, bölgede meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bilinçli üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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