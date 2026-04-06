Malatyalı öğrenciden uluslararası başarı

Özel Çamlıca Koleji öğrencisi Efe Mahmut Kocaköz, American Mathematics Olympiad (AMO) 2025 sonuçlarına göre Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünya genelinde binlerce öğrencinin katıldığı, analitik düşünme ve ileri düzey problem çözme becerilerinin ölçüldüğü prestijli sınavda elde edilen bu derece, öğrencinin azmi, disiplini ve akademik yetkinliğinin yanı sıra, nitelikli eğitim anlayışının da güçlü bir göstergesi oldu. Elde edilen başarı yalnızca öğrenci ve okul için değil, aynı zamanda Malatya ve Türkiye adına da gurur kaynağı olarak değerlendirildi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye birincisi olan Efe Mahmut Kocaköz tebrik edilerek, emeği geçen öğretmenlere ve destek veren velilere teşekkür edildi. Ayrıca öğrencinin başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı