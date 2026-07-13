Edremit Meslek Yüksekokulu'ndan Bilecik'e akademik iş birliği ziyareti

Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alev Akpınar Borazan'ı ziyaret etti. Görüşmede eğitim faaliyetleri, teknik altyapı ve akreditasyon süreçleri ele alındı.

Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alev Akpınar Borazan'a ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki yüksekokul bünyesinde ortak olarak yer alan Makine, İnşaat, Bilgisayar, Elektrik ve Mekatronik programlarına ilişkin eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca uygulama altyapıları, atölye ve laboratuvar imkanları ile akreditasyon süreçleri hakkında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, eğitim kalitesinin artırılması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konuları da ele alındı.

Edremit Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada, misafirperverlikleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla Bilecik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alev Akpınar Borazan'a, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim Kılıç'a ve bölüm başkanlarına teşekkür edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı