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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, eğitim hedefleri için Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

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EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, eğitim hedefleri için Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
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EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, beraberindeki Rektör Yardımcısı ve öğrencilerle eski Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin gelişimi, öğrencilerin geleceği ve kentin eğitim hedefleri ile gençlere yönelik projeler ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, beraberindeki Rektör Yardımcısı ve öğrencilerle birlikte eski Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin gelişimi, öğrencilerin geleceği ve kentin eğitim alanındaki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen görüşmede üniversitenin çalışmaları ve gençlere yönelik projeler ele alınırken, eğitim alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kuyrukluyıldız, üniversitenin gelişimine katkı sunan Binali Yıldırım'a üniversiteye ve öğrencilere gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretin, üniversitenin akademik ve kurumsal gelişimi ile öğrencilerin geleceğine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi açısından gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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