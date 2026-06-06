e-YÖKDİL 2026/3 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), e- Yökdil 2026/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı