e-YDS 2025/11 Sınavı Yarın Yapılacak

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) yarın (25 Ekim Cumartesi) yapılacağını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi günü 13.45'te başlayacak e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 e-sınav salonunda Farsça ve İngilizce olarak uygulanacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Cumartesi uygulanacak e-YDS'ye İngilizce'de 4 bin 767 aday, Farsça'da 383 aday olmak üzere toplam 5 bin 150 aday katılacak. Sınav sonuçları sınav günü adaylarla paylaşılacak. Sınavda emniyet görevlisi dahil 306 kişi görev alacak.