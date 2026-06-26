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Vali Makas, İrfan Öztürk İlkokulu'nda karne sevincine ortak oldu

Vali Makas, İrfan Öztürk İlkokulu'nda karne sevincine ortak oldu
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2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonunda Düzce Valisi Mehmet Makas, İrfan Öztürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi, yaz tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti ve öğretmenlerle bir araya geldi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Düzce Valisi Mehmet Makas, İrfan Öztürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

Karne töreninde sınıfları tek tek ziyaret eden Vali Mehmet Makas, öğrencilere karnelerini ve başarı belgelerini takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Makas, yaz tatilini verimli değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak bol bol kitap okumalarını ve dinlenmelerini istedi.

Program kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Makas, eğitim-öğretim yılı boyunca fedakarca görev yapan tüm eğitim camiasına teşekkür ederek, öğrencilerin yetişmesinde gösterdikleri özverinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen karne töreni, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi. Vali Mehmet Makas, tüm öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili dileyerek yeni eğitim-öğretim yılında başarılar temennisinde bulundu.

Vali Mehmet Makas daha sonra öğretmenlerle sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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