Düzce Üniversitesi yükselişte

Dünyanın en saygın yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarının başında gelen Times Higher Education (THE), 2026 Asya Üniversite Sıralamaları'nı (Asia University Rankings2026) açıkladı. Düzce Üniversitesi sıralamada yükseliş göstererek küresel başarılarına bir yenisini ekledi.

Asya kıtasındaki üniversitelerin akademik performanslarına göre oluşturulan 2026 Asya Üniversite Sıralamalarında Düzce Üniversitesi, 401-500 bandında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Geçen yıl 501-600 bandında bulunan Düzce Üniversitesi, bu yıl yükseliş sergileyerek Asya kıtasında da en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.

Türkiye sıralamasında ise 137 üniversite arasında 12. olan Düzce Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 9, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 3. sırada yer alarak ulusal anlamda da başarısını sürdürdü.

Nitelikli eğitimi, güçlü akademik altyapısı, katma değerli bilimsel araştırmaları ve projeleriyle Düzce Üniversitesi, başarı grafiğini yükselterek Asya'da da eğitimdeki kalitesini ispatladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte o saldırgan! Katliama ramak kala böyle yakalandı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte o saldırgan! Katliama ramak kala böyle yakalandı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı