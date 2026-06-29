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Düzce Üniversitesi rektörü hakkında YÖK'e çağrı: Görevden alınmalı

Düzce Üniversitesi rektörü hakkında YÖK'e çağrı: Görevden alınmalı
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Üniversite camiasında bazı çevreler, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir hakkında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görevden alma kararı almasını bekliyor. Sözbir’in tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak’a destek veren Prof. Dr. Recai Aydın'ın görevden alınmasından sonra, Aydın'ı teamüllere aykırı olarak atadığı iddia ediliyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'a destek açıklamaları sonrası dekanlık görevinden alınan Prof. Dr. Recai Aydın'ın, üniversitedeki çeşitli görevlere Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından atandığı öne sürüldü.

Üniversite çevrelerinde Rektör Sözbir'in Recai Aydın'ı görevden alarak kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalıştığı yönünde değerlendirmeler yapılırken, YÖK'ün konuya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatması gerektiği belirtildi.

Prof. Dr. Nedim Sözbir

AKADEMİK TEAMÜLLER İHLAL Mİ EDİLDİ?

Prof. Dr. Recai Aydın'ın Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi olmasına rağmen Düzce Üniversitesi'nde çok sayıda idari göreve getirildiği, bu atamaların akademik teamüllere aykırı olduğu ileri sürüldü.

Recai Aydın'ın yürüttüğü öne sürülen görevler şöyle:

  • Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
  • Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanı
  • Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü
  • Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı
  • İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
  • Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
  • Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

MOBBING İDDİASI

Rektör Sözbir'in önceki rektör Prof. Dr. Nigar Demircan döneminde göreve başlayan akademik ve idari personele yönelik baskı uyguladığı ve üniversitede mobbing yaşandığı da söylentiler arasında. Bu iddiaların araştırılması ve mağduriyet yaşadığı öne sürülen personel hakkında inceleme yapılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan; daha önce basında çıkan haberlere göre Recai Aydın, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ABD’den sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
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