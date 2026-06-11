Haberler

Düzce Üniversitesi'nden önemli yükseliş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi, Round University Ranking (RUR) 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda geçen yıla göre 99 basamak yükselerek dünyada 986., Türkiye'de ise 39. sıraya yerleşti.

Düzce Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim sıralama kuruluşlarından biri olan Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralamasında (World University Ranking 2026) büyük yükseliş kaydetti.

Üniversitelerin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik başlıklarında sergiledikleri performanslara dayalı olarak yapılan ve küresel ölçekte yükseköğretim kurumlarının konumunu ortaya koyan sıralamada Düzce Üniversitesi, geçen yıla oranla 99 basamak birden yükselerek dünyada 986. sırada yer almayı başardı.

Türkiye'de de yükselişini sürdüren Düzce Üniversitesi; 2025 yılında 56. sıradayken 2026 yılında 17 basamak yükselişle 39. sırada yer alma başarısı gösterdi. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 27. sırada bulanan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer alarak istikrarlı yükselişine devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Yaşını öğrenenler inanmıyor! Görüntüsüyle herkesi ters köşe yaptı
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit