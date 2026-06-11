Düzce Üniversitesi'nden önemli yükseliş

Düzce Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim sıralama kuruluşlarından biri olan Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralamasında (World University Ranking 2026) büyük yükseliş kaydetti.

Üniversitelerin eğitim, araştırma, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik başlıklarında sergiledikleri performanslara dayalı olarak yapılan ve küresel ölçekte yükseköğretim kurumlarının konumunu ortaya koyan sıralamada Düzce Üniversitesi, geçen yıla oranla 99 basamak birden yükselerek dünyada 986. sırada yer almayı başardı.

Türkiye'de de yükselişini sürdüren Düzce Üniversitesi; 2025 yılında 56. sıradayken 2026 yılında 17 basamak yükselişle 39. sırada yer alma başarısı gösterdi. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 27. sırada bulanan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer alarak istikrarlı yükselişine devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı