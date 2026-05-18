Haberler

UMKE ekibi medikal kurtarma ve saha tatbikatı yaptı

UMKE ekibi medikal kurtarma ve saha tatbikatı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de UMKE ekipleri, afet ve olağandışı durumlara hazırlık amacıyla 3 gün süren medikal kurtarma eğitimi ve saha tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta enkaz altı kurtarma, triyaj, hasta stabilizasyonu gibi senaryolar uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katılımıyla 'Medikal Kurtarma Eğitimi ve Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Gümüşova İlçesi Dereköyü tatbikat alanında gerçekleştirilen ve 25 UMKE gönüllüsünün katıldığı söz konusu tatbikatlarda katılımcıların, önceden hazırlanan senaryoları uygulayarak, afet veya olağandışı durumlarda kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede, imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahalede bulunma ve zor şartlarda hayatlarını sürdürme özelliklerini geliştirilebilmeleri amaçlandı.

Yapılan açıklamada "Üç gün boyunca ekipler; triyaj uygulamaları, enkaz altı kurtarma, hasta stabilizasyonu, taşıma teknikleri, maden kazalarına yaklaşım, derin kuyularda kurtarma, acil müdahale ünitesi kurulumu ve vinçleme teknikleri gibi birçok senaryoda pratik yaptık. Amaç, sahada hızlı karar verebilen, koordineli çalışan ve zor şartlarda etkin müdahale edebilen ekiplerin hazırlık düzeyini daha da güçlendirmekti" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ortaya çıktı

ROK'un mal varlığı ortaya çıktı! Arabalar, daireler, yalı...
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

Normal pankart zannettiler, gerçeği öğrenince şoke oldular

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans