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Düzce'de Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

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Düzce'de Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
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Kızılay Haftası kapsamında Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda düzenlenen etkinliklerde minik öğrencilere yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önemi yaşlarına uygun anlatıldı. Etkinliklerde çocuklar, iyilik ve gönüllülük bilincini eğlenerek ve uygulamalı olarak öğrendi.

Kızılay Haftası kapsamında Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önemini eğlenerek öğrendi.

Kızılay Haftası dolayısıyla Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda öğrencilerin yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve gönüllülük bilincini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın'da katıldı. Program kapsamında minik öğrencilere Kızılay'ın toplum hayatındaki önemi, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin değeri ve zor zamanlarda dayanışmanın anlamı yaşlarına uygun etkinliklerle anlatıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini uygulamalı olarak öğrenirken Kızılay'ın iyilik ve dayanışma anlayışını da yakından tanıdı.

Küçük yaşlarda iyilik, merhamet ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan program, öğrencilerin keyifli anlarına sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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