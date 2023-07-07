Kütahya Dumlupınar İslami İlimler Fakültesinden mezun olan 170 öğrenci için tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve diğer yetkililer bulunuyordu. Törenin sonunda öğrenciler, mezuniyetlerini aileleriyle birlikte kutladılar.

DPÜ İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet heyecanı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar İslami İlimler Fakültesinden mezun olan 170 öğrenci için tören düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, Müftü Hüseyin Demirtaş, akademik ve idari personeller ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ali Çelik, 2012 yılında kurulan fakültelerinin bu yıl 7. mezunlarını verdiğini ifade etti.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Dünya büyük bir buhrandan geçiyor. İnsanlık adeta yolunu arıyor. Türk İslam medeniyeti tüm insanlığın ihtiyacı olduğu bir medeniyet. İnşallah bunu tahakkuk ettireceğiz. Özellikle İslami İlimlerden mezun olanlara çok ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında hizmetinde olduklarını dile getirdi.

DPÜ İslami İlimler Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Mehmet Emin Yağcı, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Tören, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın mezuniyet duası ile sona erdi.

Keplerini hava atarak mezuniyetleri kutlayan öğrenciler, sevinçlerini aileleriyle de paylaştı.