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DPÜ Hisarcık MYO'da öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi

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DPÜ Hisarcık MYO'da öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi
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DPÜ Hisarcık MYO'da öğrencilere yönelik 'Bağımlılıkları Tanı, Riskleri Farket, Kendini Koru' başlıklı eğitim düzenlendi. TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü'nün konuşmacı olduğu eğitimde bağımlılık türleri ve korunma yolları anlatıldı; Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO) öğrencilerin bağımlılık konusunda farkındalıklarını artırmak ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Bağımlılıkları Tanı, Riskleri Farket, Kendini Koru" başlıklı eğitim düzenlendi.

Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleştirilen eğitime, TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı programda; bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığa yönelik riskler ve bağımlılıklardan korunma yolları ele alındı.

Eğitime Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç ile akademik ve idari personel katıldı.

Programın sonunda Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından, eğitime katkıları ve gerçekleştirdiği sunum dolayısıyla TBM Formatör Sosyolog Merve Öğütcü'ye teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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