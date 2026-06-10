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Emet MYO'da mezunlar buluşması

Emet MYO'da mezunlar buluşması
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında mezunlar buluşması etkinliği düzenledi. Mezun Halil Kaya, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında mezunlar buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Teknolojisi Programı mezunlarından Halil Kaya'nın yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Tuğba Alp Arıcı, Kimya Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Vedat Çetin, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük ile öğrenciler katıldı.

Mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmek, mezunların mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak ve üniversite-mezun bağını canlı tutmak amacıyla düzenlenen programda Halil Kaya öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Kaya, eğitim gördüğü sınıfları ziyaret ederek öğrencilik yıllarına dair hatıralarını ve mezuniyet sonrası edindiği mesleki tecrübelerini paylaştı. Gerçekleştirilen sohbetlerde Kimya Teknolojisi Programı mezunlarının çalışma alanları, kariyer imkanları ve sektörel deneyimleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program, yemekhane buluşması ve öğrencilerle yapılan sohbetlerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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