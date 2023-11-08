DPÜ'de Orta Doğu Paneli Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Orta Doğu'nun Dünü, Bugünü ve Geleceği' konulu panel düzenlendi. Panelde Orta Doğu'daki sorunlar ve geleceğe dair öngörüler ele alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan'ın konuşmacı olarak katıldığı ' Orta Doğu'nun Dünü, Bugünü ve Geleceği' konulu panel düzenlendi.

DPÜ, Birlik Vakfı Tarih Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ' Orta Doğu'nun Dünü, Bugünü ve Geleceği' başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Germiyanoğlu Yakup Bey Salonunda düzenlenen etkinliğe DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, dekanlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, düzenlenen panelin Türkiye'nin yanı başında yer alan Orta Doğu'da bugünkü sorunların nedenlerine işaret edeceğini ve buradan hareketle geleceğe dönük bir öngörü sağlayacağını kaydetti ve sözü panelistlere bıraktı.

Anlatımlarıyla yakın coğrafyamızın tarihine ve geleceğine ışık tutan Prof. Dr. Tomar ve Dr. Öğr. Üyesi Baysan'ın sunumları öğrencilerimiz tarafından ilgiyle izlendi. Konuklar daha sonra öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.

Etkinliğin ardından Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan'a günün anısına teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu. - KÜTAHYA