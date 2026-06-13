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Kimliğe gerek yok demiş, sınava son bir dakikada yetiştirildi

Kimliğe gerek yok demiş, sınava son bir dakikada yetiştirildi
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Diyarbakır'da 27 bin 975 öğrenci LGS sınavına girdi. Kimliğini unutan bir öğrenci, son bir dakikada yetiştirilen kimliğiyle sınava alındı.

Diyarbakır'da 27 bin 975 öğrenci LGS heyecanı yaşayacak. Ailesine kimliğe gerek yok diyen öğrenci ise son bir dakikada sınava yetiştirildi.

Diyarbakır'da 27 bin 975 öğrenci, iki oturum şeklinde bin 799 salonda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdi. Sabah saatlerinden itibaren aileler ve öğrenciler okullara geldi. Öğrenciler içeride, aileler ise dışarıda ter dökmeye başladı. Bazı öğrenciler ise sınav klasiklerini yaşadı. Son dakikada yetişen öğrenciler arasında kimliğini unutanlarda vardı. Ailesine kimliğe gerek yok diyen öğrenci, son bir dakikada kimliğinin ulaştırılmasıyla sınava girdi.

Baba Latif Kızılkaya, çocuğunu kimliğini evde unuttuğunu belirterek, "Kaç kere sordum kimliğe gerek olmadığını söyledi. Oğlaklı'dan buraya 8-9 dakikada nasıl geldim bilmiyorum. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyin hayırlısı. Son bir dakikada yetiştik. Polis çocuğu hemen içeri aldı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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