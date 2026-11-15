Diyarbakır Çermik'te sahabilerin hayatı karekodlu fidanlarla geleceğe taşınıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sahabilerin hayatları, karekodlarla ağaçlara nakşedildi.

Çermik'te kök salan her fidan, bir sahabinin örnek ahlakını geleceğe taşıyor. Her bir ağaca bir sahabinin hayatı karekod olarak tasarlandı.

Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ÇEDES Projesi kapsamında bu ayın etkinliği olarak gerçekleştirilen "1 Sahabi 1 Fidan" etkinliği, Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesinin katılımıyla hayat buldu. Her biri bir sahabinin adını taşıyan fidanlarla doğa sevgisi ve değerler eğitimi bir araya getirildi. Fidanların yanındaki karekodlar telefonlara okutularak sahabilerin hayatları, örnek davranışları ve temsil ettikleri değerler keşfedebilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı