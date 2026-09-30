Diyarbakır Çermik'te iki lise pansiyonu Milli Eğitim ekiplerince denetlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okul pansiyonları incelenip denetlendi.

Çermik Fen Lisesi ve Ercan Demirkol Anadolu Lisesinde yapılan denetimlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Şube Müdürü Haydar Budaklı katıldı. Yapılan denetim ve incelemelerde öğrencilerin konaklama, yemek, çalışma alanları ve genel yaşam koşulları incelendi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Baran ve Budaklı, pansiyonlarda sunulan imkanların en üst düzeyde olması için, çalışanların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı