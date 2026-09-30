Diyarbakır Çermik'te Çermik-Çüngüş Derneği eğitim programı düzenledi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik- Çüngüş Yerel Eylem Grubu Derneği eğitim programı düzenledi.

İki gün süren eğitim programında Çermik Kadın Kooperatif Başkanı Buket Dinçkuyu, sunum yaptı . Kooperatifçilik üzerine verilen eğitimde, Çermik Kadın Kooperatifinin çalışmalarından örnekler verilerek kadınların üretime ve ekonomiye katkıları konuşuldu. Çermik Kadın Kooperatifi Başkanı Buket Dinçkuyucu, toplantıda birlik ve beraberliğin kıymetine, yerel ürünlerin katma değerli ürüne dönüştürülmesine, markalaşmanın önemine değindiklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı