Dinar'da YKS Dereceye Giren Genç Kız Kaymakam Tarafından Ödüllendirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren genç kız, kaymakam tarafından yarım altın ile ödüllendirildi. Gülsüm Baytar, Dinar Kaymakamı Kemal Duru tarafından ödülünü aldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren genç kız kaymakam tarafından yarım altın ile ödüllendirildi.

YKS'de Türkiye deresine giren Gülsüm Baytar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, öğretmenleri ve annesi ile birlikte Dinar Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Baytar ve diğer konukları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Duru ardından Baytar'ı yarım altınla ödüllendirdi.

Baytar ve ailesinin Kaymakam Duru'ya teşekkür etmesinin ardından ziyaret sona erdi. - AFYONKARAHİSAR