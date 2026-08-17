Haberler

Didim'de Okullarda Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Yerinde Değerlendirildi

Didim'de Okullarda Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Yerinde Değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Didim ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda inceleme yapılarak fiziki ve teknolojik altyapıya ilişkin hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda inceleme yapılarak fiziki ve teknolojik altyapıya ilişkin hazırlıklar yerinde değerlendirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlıklar sürüyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Didim'deki eğitim kurumları ziyaret edilerek yeni dönem hazırlıkları yerinde değerlendirildi. İncelemelerde sınıflar, sosyal alanlar ve okulun genel fiziki şartları gözden geçirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yenilikçi ve bütüncül eğitim vizyonu doğrultusunda yürütülen hazırlıklarda, ilçe milli eğitim müdürlüğü, şube müdürleri, okul idarecileri ve okul personelinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla okullardaki ihtiyaçların dikkatlice değerlendirildiği kaydedildi. Yetkililer, eğitim kurumlarının fiziki ve teknolojik imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yeni eğitim öğretim yılı öncesinde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir

CHP ve Yeni Parti anlaşamadı! Belediye AK Parti'ye geçebilir
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu

Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer

Ersun Yanal fena patladı: Aziz Yıldırım içinden geçer
Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı

Görüntüler Amedspor-Erzurumspor maçı öncesine ait
Suçlama mide bulandırıcı! Dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı

Suçüstü yakalandı, dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı