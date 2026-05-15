İmam Hatip kız öğrenci okulunda öğrencilere yönelik söyleşi

Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik söyleşi gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik akademisyenler tarafından TÜBİTAK Bilim söyleşileri gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda geçekleştirilen ve Doç. Dr. Ferhat Şen tarafından söyleşi programında öğrencilere farklı bakış açıları kazandırıldı.

Düzenlenen etkinlikte, doğayı koru, geleceği kurtar, ormanlar, geri dönüşüm ve atık yönetimi başlıklı konuşmada Doç. Dr. Mustafa Zor tarafından öğrencilere çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve doğanın korunması üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Okulda eğitim gören 126 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, talebeler hem merak ettikleri sorulara cevap buldu hem de doğaya karşı sorumluluklarını bir kez daha fark etme imkanını yakaladılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı