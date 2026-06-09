Haberler

Demiryol Meslek Okulu mezunları Eskişehir'de buluştu

Demiryol Meslek Okulu mezunları Eskişehir'de buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demiryol Meslek Okulu mezunlarının geleneksel pilav günü etkinliği Eskişehir'deki eski okul binasında yapıldı. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda mezun katıldı. 1942'de açılan okul, 1998'e kadar 4 bin 198 mezun verdi.

Demiryol Meslek Okulu mezunlarının 'Geleneksel Pilav günü' buluşması, Eskişehir'deki eski okul binasında gerçekleşti.

Etkinliğe: Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve çok sayıda okul mezunu ve aileler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından yöresel halk oyunları gösterisi, okul gezisi, mezunlar toplu fotoğraf çekimi ile devam etti. 1983 Mezunları besteledikleri 83'ler marşı ile etkinliğe renk kattı. Mezunlar, okulda geçmiş hatıralarını tazeleyerek bağlarını yeniden güçlendirme fırsatı buldu. Okullarının yeniden açılması temennisiyle, bitirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlikte mezunlar, sohbet ederek birbirleriyle kaynaştılar.

Demiryol Meslek Okulu 1 Ekim 1942'de, Ankara'da açıldı. 1974 Yılında Eskişehir'de TCDD Meslek Lisesi olarak tekrar eğitim hayatına başladı. Okul, 1998 yılında TCDD Yönetim Kurulu kararıyla eğitim faaliyetine son verilene kadar, 4 bin 198 demiryolcu mezun verdi. Bunlardan 3 bine yakını şu anda TCDD'de görevlerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti

Parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı

Küçük kızıyla ilgili alçak iddia çöktü, cani için karar verildi
Astrolog Can Aydoğmuş'un Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Aziz Yıldırım'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu
İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ soruşturmasında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi