Demirözü Kaymakamı Okullarda Hazırlıkları İnceledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Şube Müdürü Gökhan Köseoğlu ile birlikte Demirözü İlkokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Ahat, okulların fiziki durumu ve yeni dönemde yürütülmesi planlanan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Ziyaretlerde, ilçedeki tüm okulların yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı