Haberler

Datça MESEM hizmete açıldı

Datça MESEM hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Datça ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) hizmete açıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) hizmete açıldı. Karaköy Mahallesi'nde faaliyet gösterecek merkez sayesinde öğrenciler artık mesleki eğitim için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

Datça'da uzun süredir ihtiyaç duyulan bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla hizmet vermeye başladı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık) Programı'na artan talep üzerine Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifin Bakanlık tarafından uygun görülmesiyle Karaköy Mahallesi'nde Datça Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu.

34 Alan, 194 Farklı Meslek Dalı Datça Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde 34 farklı meslek alanı ve 194 ayrı dalda öğrenci kabulü yapılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor