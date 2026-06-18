Datça'da öğretmenlere orman yangını eğitimi

Muğla'nın Datça ilçesinde öğretmenlere yönelik verilen eğitimde, yangınların önlenmesi ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı Datça'da farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes" iş birliği protokolü kapsamında yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe ÇARE" projesi doğrultusunda, öğretmenlere yönelik Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi düzenlendi. Eğitim, Yılmazlar Ortaokulu bünyesinde bulunan 3D Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, orman yangınlarının önlenmesine yönelik kritik bilgiler paylaşıldı. Datça Orman İşletme Şefi İsa Atıgan, eğitim kapsamında öğretmenlere, orman yangınlarının başlıca çıkış nedenleri, alınabilecek önleyici tedbirler ve yangın anında yapılması gereken doğru müdahale yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Eğitimde özellikle insan kaynaklı ihmallerin yangınların en büyük nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekildi. Cam şişelerin doğaya bırakılması, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kontrolsüz ateş yakılması ve anız yangınlarının oluşturduğu riskler örneklerle anlatıldı. Eğitimle birlikte öğretmenler aracılığıyla öğrencilerde çevre bilinci, doğa sevgisi ve orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedefleniyor. Yetkililer, özellikle yaz sezonunda artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Yeşil Vatan'ı korumak hepimizin ortak sorumluluğu" mesajını verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı