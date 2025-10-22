Danıştay'dan EYT İle İlgili Önemli Karar

EĞİTİM-Bir-Sen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 4/B statüsünde çalışan üyelerinin, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emekli aylığına hak kazandığı gerekçesiyle idare tarafından sözleşmesinin sona erdirilmesi işleminin iptali istemiyle Danıştay'da açtıkları davanın sonuçlandığını duyurdu. Açıklamada "İdari destek görevlisi üyemizin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal edildi" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

" Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen 4/B'li idari destek görevlisi üyemizin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Danıştay kararında, 'erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı' ifade edildi.

"Danıştay 12'nci Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek erken emeklilikten, yaş dışındaki diğer koşullar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Kararda, 'Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması, hukuken mümkün değildir' değerlendirmesine yer verildi."