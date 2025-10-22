Haberler

Danıştay'dan EYT İle İlgili Önemli Karar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EĞİTİM-Bir-Sen, Danıştay'ın 4/B statüsünde çalışan bir idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal ettiğini açıkladı. Kararda, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu ve resen emekliye ayırmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

EĞİTİM-Bir-Sen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 4/B statüsünde çalışan üyelerinin, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emekli aylığına hak kazandığı gerekçesiyle idare tarafından sözleşmesinin sona erdirilmesi işleminin iptali istemiyle Danıştay'da açtıkları davanın sonuçlandığını duyurdu. Açıklamada "İdari destek görevlisi üyemizin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal edildi" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

" Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen 4/B'li idari destek görevlisi üyemizin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Danıştay kararında, 'erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı' ifade edildi.

"Danıştay 12'nci Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek erken emeklilikten, yaş dışındaki diğer koşullar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Kararda, 'Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması, hukuken mümkün değildir' değerlendirmesine yer verildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.