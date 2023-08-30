D-Smart GO, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yapımlar Sunuyor

D-Smart GO, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir seçki hazırladı. Zafer Bayramı için birbirinden özel 10 yapım ve bu yapımların sevilen müziklerden oluşan bir derleme albümü de seçkide yer alıyor.

Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart GO, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir seçki hazırladı. Zafer Bayramı için birbirinden özel 10 yapım ve bu yapımların sevilen müziklerden oluşan bir derleme albümü de seçkide yer alıyor.

D-Smart GO; Zafer Bayramı'na özel izleyicilerine zaferlerle dolu yapımlarla seyir keyfi yaşatıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Cumhuriyet ve bağımsızlık yolundaki zaferlerin anlatıldığı birbirinden kaliteli içerikler D-Smart GO'da izleyicileri bekliyor.

Zafer filmleriyle dolu, bayram coşkusunu yaşatan bir 30 Ağustos, D-Smart GO'da!

D-Smart GO izleyicileri; Veda, Taş Mektep, Çanakkale Yolun Sonu, 120, Vatanım Sensin, Hedef Kızılelma, Dersimiz Atatürk, Çanakkale 1915, Sarıkamış Çocukları ve Son Umut gibi dizi ve filmleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tek bir seçkiden izleyebilecek.

Bununla birlikte yapımlardaki filmlerin sevilen müzikleri de derleme bir albümle aynı seçkiden kullanıcılarla buluşacak. Cumhuriyet ve bağımsızlık yolundaki zaferlerin destansı bir şekilde anlatan nefes kesen yapımlar D-Smart GO'da izleyicileriyle buluşuyor.

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