Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, öğrencileri ziyaret etti

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim kurslarındaki öğrencilerle bir araya geldi. Ayrıca, Cizre Belediyesi tarafından okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzlarından yararlanan öğrencileri de ziyaret etti ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.