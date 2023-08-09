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Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, öğrencileri ziyaret etti

Eğitim Haberleri

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim kurslarındaki öğrencilerle bir araya geldi. Ayrıca, Cizre Belediyesi tarafından okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzlarından yararlanan öğrencileri de ziyaret etti ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gümüş, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, İlçe Müftülüğü iş birliğiyle açılan Kur'an-ı Kerim kurslarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Cizre Belediye tarafından okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzlarından yararlanan öğrencileri de ziyaret eden Gümüş, okul yönetimiyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Eğitim

Hisarcık Cizre Gümüş Eğitim Haberler

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