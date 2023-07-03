Çiğli Belediyesi Dikkat Güçlendirme Atölyeleri Başlıyor

Çiğli Belediyesi tarafından 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dikkat Güçlendirme Atölyeleri'nde 7-12 yaş arası çocuklarla dikkat güçlendirme, odaklanma çalışmaları yürütülecek. Çiğli Belediyesi'nin Akademik Terapi Merkezi iş birliği ile düzenlediği 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arası her gün 7-12 yaş arası çocukların katılımına uygun olan Dikkat Güçlendirme Atölyeleri programı hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0232 935 5535 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.

Çiğli Belediyesi tarafından 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dikkat Güçlendirme Atölyeleri'nde 7-12 yaş arası çocuklarla dikkat güçlendirme, odaklanma çalışmaları yürütülecek.

Çiğli Belediyesi'nin Akademik Terapi Merkezi iş birliği ile düzenlediği 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arası her gün 7-12 yaş arası çocukların katılımına uygun olan Dikkat Güçlendirme Atölyeleri programı hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0232 935 5535 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "ÇOCUKLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Yaz tatili ile birlikte çocuklar için atölye ve kurs programları kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocukların dikkat ve odaklanma süreleri yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine göre farklılıklar gösterebiliyor. Günümüz şartlarında çocuklarda konsantrasyon bozuklukları, odaklanma problemleri ve dikkat eksikliği sorunu artmış durumda. Bu durum karşısında belediye olarak Dikkat Güçlendirme Atölyeleri ile katkı sunmak istedik. Aileler, 7 ile 12 yaş arası çocuklarını ücretsiz olan atölyelerimize getirerek destek alabilir ya da çocuklarının dikkat eksikliği sorununu giderebilirler. Çocuklarımızın hayatına dokunan bu tür atölyelere oldukça büyük bir önem veriyoruz. Bizim her zaman önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve onların gelişimidir. Etkinliğimize katılmak isteyen tüm çocuklarımızı bekliyorum" dedi.