Çermikli iş adamından öğrencilere kırtasiye yardımı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1998 yılında kendi adına yaptırdığı ilköğretim okulunu ziyaret eden hayırsever işadamı Zekai Dursun, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Hayırsever iş adamı Zekai Dursun ailesi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bir süre sohbet ettiği öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan Dursun, öğretmenlerle de okul ihtiyaçları hakkında görüştü. İhtiyaçların giderilmesi için öğretmenlere de söz veren Dursun, bir süre öğrencilerle birlikte vakit geçirdikten sonra okuldan ayrıldı. - DİYARBAKIR

