Çermik Milli Eğitim Müdürü Baran okulları denetledi

Diyarbakır'ın Çermik ilçe Milli Eğitim Müdürü Cevat baran, okullarda denetimlerde bulundu.

Saray İlköğretim Okulu, Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, Bintaş Ortaokulu, Keklik İlköğretim Okulu, Kayagediği İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret eden Cevat Baran, okul müdürlerinden eğitim ve öğretim süreci ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Baran onlarla sohbet etti, isteklerini dinledi. Çermik ilçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - DİYARBAKIR

