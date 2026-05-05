Çemişgezek'te öğrencilere yönelik sağlık farkındalık etkinliği

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik kişisel hijyen ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte görevli Dr. Eyyüp Taha Erdem ve sağlık personeli tarafından öğrencilere kişisel hijyen, dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri konularında bilgilendirme yapıldı. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekilen programda, sağlık görevlileri öğrencilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Ayrıca, çocuklarda sağlık bilincinin artırılmasının hedeflendiği program kapsamında, öğrencilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıtımı yapıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
