Çankırı'da Eğitim ve Güvenlik Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Çankırı'da, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Eğitim ve Güvenlik Projesi' kapsamında Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet Tedbirlerinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, alınan güvenlik önlemleri ve çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Çankırı'da, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Eğitim ve Güvenlik Projesi" kapsamında Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet Tedbirlerinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Fırat Taşolar, Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Belediye Başkan Vekili Melih Yaylacı, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile kurum müdürleri ve okul idarecileri katıldı.

Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, öncelikle bir öğrenci velisi olarak toplantıda bulunduğunu dile getirerek, okullarla ilgili yıl boyunca tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını söyledi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çankırı Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılımcılara il genelinde alınan güvenlik önlemleri ile çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Toplantı sonunda okul yöneticilerinin isteklerini dinleyen Taşolar, talepler konusunda gerekli adımların atılacağını kaydetti.