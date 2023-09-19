Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iletişim becerileri eğitimi verildi
Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iletişim becerileri konusunda hizmet içi eğitim verildi. Eğitime katılan personele etkili iletişimin incelikleri anlatıldı. Program sonunda İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım tarafından Doç. Dr. İbrahim Akyol'a teşekkür belgesi takdim edildi.
Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iletişim becerileri konusunda hizmet içi eğitim verildi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol, eğitime katılan personele etkili iletişimin inceliklerini anlattı.
Program sonunda İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım tarafından Doç. Dr. İbrahim Akyol'a teşekkür belgesi takdim edildi.
Kaynak: AA / Eğitim