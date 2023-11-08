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Çanakkale'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından Gazi Süleyman Paşa İlkokulu'nda 130 ilkokul 4. sınıf ve anaokulu öğrencisine trafik eğitimi verildi. Öğrenciler, uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimi ilgiyle izledi.