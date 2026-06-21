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Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturum heyecanı

Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturum heyecanı
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Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesi öğrenciler ve aileleri okul önlerinde heyecanla bekledi. Sınava giren adaylar, görevlilerin kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sınavına giren adaylar sınav salonlarına alındı.

Çanakkale'de YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava giren öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önüne geldi. Sınav merkezlerine gelen öğrenciler görevlilerin kontrolleri sonrası içeriye alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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