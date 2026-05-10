BUÜ'de 'Senin de Üniversiten' projesi devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak 'Senin de Üniversiten' projesinin üçüncü etkinliğini gerçekleştirdi. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden gelen öğrenciler, üniversite kampüsünde deneyler yaparak bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Toplumsal Katkı Ekibi tarafından yürütülen "Senin de Üniversiten" projesinin üçüncü etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan proje kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden (ÇEKOM) gelen öğrenciler, üniversite kampüsünde bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi.

Konuk öğrenciler, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümü laboratuvarlarında doğa bilimlerinin gizemli dünyasını keşfetme fırsatı buldu. Kimya Topluluğu (UKİT) ve Fizik Topluluğu (UFİT) üyelerinin rehberliğinde gerçekleştirilen interaktif deneylerle, öğrenciler bilimsel süreçleri yerinde gözlemledi. Deney tecrübesinin ardından Zooloji Müzesini ziyaret eden grup, hayvanlar alemine dair ilginç bilgiler öğrenerek keyifli bir yolculuğa çıktı.

Programın devamında KYK Uluşehir Kız Yurdu ev sahipliğinde öğle yemeği yiyen öğrenciler, ardından düzenlenen "Benim Dünyam" etkinliğine katıldı. Bu bölümde hayallerini el işi çalışmalarıyla birleştiren çocuklar, becerilerini sergileme imkanı buldu.

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, "Senin de Üniversiten" diyerek özel destek gerektiren gruplarla gerçekleştirilen bu kapsamlı projelerin önemine dikkat çekti. Fen-Edebiyat Fakültesi Toplumsal Katkı Ekibinin bu alanda çok önemli çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Prof. Dr. Bilgen Osman, söz konusu etkinliklerin sürdürülebilir hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversite-toplum işbirliğinin kritik önemini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
