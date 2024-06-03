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Bursa'da Gençlere İstihdam Garantili Kurs Projesi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB işbirliğiyle 'Eğit, İstihdam Et' projesi başlatıldı. Proje kapsamında, turizm sektörü ve seyahat acentalarının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla seyahat danışmanı ve satış personeli eğitimleri verilmeye başlandı. Projenin ilk eğitimine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), istihdam garantili kurslarla bireyleri iş yaşamına kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK ile TÜRSAB işbirliğinde turizm sektörü ve seyahat acentalarının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve bu alanda çalışmak isteyen gençlere iş imkânı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Eğit, İstihdam Et' projesinde seyahat danışmanı ve satış personeli eğitimlerine başlandı.

Projenin ilk eğitim programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen katıldı.

Bursa'da Gençlere İstihdam Garantili Kurs Projesi

Turizmin sevgi ve emek işi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu mesleğin icra eden kişi tarafından sevilmesi de önemli. Turizme ilgi duyan 17 kişinin bu projeyle sektöre kazandırılması umut verici. Çünkü turizm, sevgi ve emek işidir. Fakat eğitim de sevgi ve emeğin yanında önemli bir şarttır. Gençlerin istihdamı için BUSMEK'in bu projenin bir parçası olmasını değerli buluyorum. Gençler daima çalışmalı ve üretmelidir. Her zaman onların arkasındayız. Bu projede bizimle olan TÜRSAB'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise Bursa turizmini öne çıkarmak için çabaladıklarını belirterek, "Projenin amacı, nitelikli personel yetiştirmektir. Bu sebeple eğitimlere önem veriyoruz. Kursiyerler, verdiğimiz eğitim sayesinde sektörü en ince ayrıntısına kadar öğrenecek. İşlerine başladıklarında ise zorlanmadan adapte olacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, kursiyerlerle bir araya gelip sohbet etti.

Bursa'da Gençlere İstihdam Garantili Kurs Projesi

Haberler.com / Vedat Yücebaş - Eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi Murat Saraçoğlu Mustafa Bozbey İŞKUR Bursa Turizm Eğitim Yaşam Haberler

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