Haberler

Burhaniye MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığına Aslı Güngör atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığına Aslı Güngör atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığına Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör atandı. Yeni görevi dolayısıyla düzenlenen takdimde Müdür Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Güngör'e isimlik takdim ederek başarı diledi.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör atandı. Yeni görevlendirme dolayısıyla Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan tarafından Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör'e isimlik takdim edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Görevlendirmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, yüksekokulun gelişimine ve akademik kadronun önemine dikkat çekerek "Balıkesir Üniversitemiz, akademik birikimi, eğitim kalitesi ve kurumsal yapısıyla her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak bizler de bu gelişime katkı sağlamak, eğitim kalitemizi daha ileriye taşımak ve öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve üstlendiği sorumluluklar büyük önem taşımaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör'ün bilgi birikimi ve çalışmalarıyla bölümümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Takdim. hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

Kötü haberi verdi! Milyonlar isyan etti
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi

17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu

Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu