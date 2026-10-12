Burhaniye MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığına Aslı Güngör atandı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör atandı. Yeni görevlendirme dolayısıyla Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan tarafından Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör'e isimlik takdim edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Görevlendirmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, yüksekokulun gelişimine ve akademik kadronun önemine dikkat çekerek "Balıkesir Üniversitemiz, akademik birikimi, eğitim kalitesi ve kurumsal yapısıyla her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak bizler de bu gelişime katkı sağlamak, eğitim kalitemizi daha ileriye taşımak ve öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve üstlendiği sorumluluklar büyük önem taşımaktadır. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Güngör'ün bilgi birikimi ve çalışmalarıyla bölümümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Takdim. hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı