Burhaniye'de yeni mezunlar piknikte buluştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunları Ören Ayaklı Mesire yerindeki piknikte bir araya geldi. 70 kişinin katıldığı piknikte unutulmaz saatler geçiren gençler. öncülük yapan öğretmenlerine teşekkür etti.

Burhaniye de Meslek Yüksekokulu (MYO) mezun öğrencilerine yönelik piknik programı düzenleyen yüksekokul öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Aksu ve Eşi ile MYO Genel Sekreteri Nuray Aksu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Programa ayrıca Okul Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, Öğr. Gör. İsmail Özçelik, Doç. Dr. Gizem Özgürel, Öğr. Gör. İlhan Deveci ve Öğr. Gör. Hakan Alakuş da mezun olan öğrencilerle birlikte oldular. Ören / Ayaklı piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 70 öğrenci katıldı. Mezuniyetlerine sayılı günler kalan gençler, iki yıllık eğitim hayatlarının anılarını paylaşarak keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğretim görevlileri, mezun olan öğrencilere yeni yaşamlarında başarı, mutluluk ve güzel bir gelecek temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı